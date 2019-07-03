Avlu dizisinde 'Azra' karakterine hayat veren oyuncu Ceren Moray Brun, önceki gün annesi Hülya Moray ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Öğlen saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde yemek yiyen anne-kız, daha sonra kozmetik mağazalarını gezip alışveriş yaptı.

Kendisine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Moray, "İmaj değişikliği bir proje için değil. İki senedir diziden dolayı aynıydı, değişiklik olsun istedim" dedi.

Dizi hakkında da konuşan oyuncu, "Dizimiz artık internet ortamında yayın hayatına devam edecek. Saatlerinin kısalacak olması biz oyuncular için çok iyi oldu. Artık kendimize vakit ayırabileceğiz" açıklamasında bulundu.