SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da 'Kuduz' karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceren Benderlioğlu, kızları Nur'un 3 yıl önce çizdiği yara bandı figürlerini beline dövme yaptırdı.

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O anlarda çektiği fotoğrafları ve dövmenin son halini sosyal medya hesabından yayımlayan Ceren Benderlioğlu'na eşi Emir Benderlioğlu'nun da eşlik ettiği görüldü.

"YARA BANDI AİLESİ"

Ceren Benderlioğlu; "Yara bandı ailesi, birbirinin kabuğuna değil kanayan yerine dokunur. Acıyı saklamaz, sarar suskunluğu sevgiyle onarır. Birlikte kanar, birlikte kabuk bağlar. İyileşmek bir kader değil, bir seçim olur onlar için. 3 sene önce Nur'un elinden çıkan bu yara bandı figürleri şu an yaşadığım süre boyunca bedenimde benimle..." ifadelerini kullandı.