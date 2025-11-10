Habertürk
        Haberler Magazin Ceren Arslan'dan 10 Kasım'a özel paylaşım: 10 Kasım, dünyaya Atatürk'ü unutmadığımızı hatırlattığımız gün

        Ceren Arslan'dan 10 Kasım'a özel paylaşım

        2025 Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu; "Bugün bir karnavala gidiyoruz. Ama benim kıyafetim siyah. Çünkü bugün, 10 Kasım... Atatürk'ü andığımız gün ya da aslında dünyaya onu asla unutmadığımızı hatırlattığımız gün"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 16:05 Güncelleme: 10.11.2025 - 16:05
        "Atatürk'ü unutmadığımızı hatırlattığımız gün"
        21 Kasım 2025'te Tayland'da düzenlenecek 74'üncü Miss Universe (Kâinat) Güzellik Yarışması için yurt dışında bulunan Ceren Arslan, 87 yıl önce bugün hayata gözlerini kapatan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Yayımladığı videoda siyah bir elbise giydiği görülen Ceren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı; "Miss Universe'te 9'uncu gündeyiz ve bir karnavala gidiyoruz renklerle, müzikle ve kutlamalarla dolu bir gün. Ama benim kıyafetim siyah. Çünkü bugün, 10 Kasım... Yani Atatürk’ü andığımız gün ya da aslında dünyaya onu asla unutmadığımızı hatırlattığımız gün. Onun vizyonu, cesareti ve ülkesine olan sevgisi, hâlâ Türkiye’nin her kalp atışında yaşıyor."

        #Ceren Yılmaz
        #10 Kasım Atatürkü Anma Günü

