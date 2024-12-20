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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Cercle Brugge - Başakşehir: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Cercle Brugge - Başakşehir: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, lig etabındaki 6. ve son maçında Belçika ekibi Cercle Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in golü 74'te Piatek'ten gelirken, ev sahibinin golünü 82'de Brunner kaydetti. Ligi 6 puanla 26. sırada tamamlayan turuncu-lacivertliler, 24 takım arasına kalamadı ve Avrupa'ya veda etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 00:56 Güncelleme: 20.12.2024 - 01:36
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        Başakşehir, Avrupa'ya veda etti
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        Başakşehir'den Avrupa'ya acı veda... Turuncu-lacivertli temsilcimiz, UEFA Konferans Ligi'ndeki son maçında Belçika ekibi Cercle Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

        74'te Piatek'in golüyle öne geçen Başakşehir, 82'de Brunner'in golüne engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

        Boz Baykuşlar bu sonuçla lig etabını 6 puanla 26. sırada tamamladı ve ilk 24'ün dışında kalarak Avrupa kupalarından elendi.

        Cercle Brugge ise 11 puanla 8. sırada yer alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

        Stat: Jan Breydel

        Hakemler: Istvan Vad, Vencel Toth, Istvan Albert (Macaristan)

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        Cercle Brugge: Delanghe, Utkus (Dk. 61 Diakite), Ravych, Miangue, Somers, De Wilde (Dk. 70 Agyekum), Francis (Dk. 81 Bruggen), Magnee, Minda (Dk. 61 Efekele), Brunner, Augusto (Dk. 61 Olaigbe)

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima (Dk. 90+3 Emre Kaplan), Onur Ergün (Dk. 90+3 Hamza Güreler) Crespo (Dk. 88 Pelkas), Deniz Türüç (Dk. 81 Figueiredo), Kemen, Davidson, Piatek

        Goller: Dk. 74 Piatek (RAMS Başakşehir), Dk. 82 Brunner (Cercle Brugge)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Magnee (Cercle Brugge), Dk. 35 Muhammed Şengezer, Dk. 45+1 Onur Ergün, Dk. 70 Ba (RAMS Başakşehir)

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