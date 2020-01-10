Türkiye, dijital bankacılık alanında dünya ortalamasının üzerinde bir hızla gelişirken; Türk Ekonomi Bankası (TEB),ödüllü CEPTETEB Mobil Uygulaması’nı geliştirdi. TEB, KOBİ’lerin yanı sıra tüm ticari firmaların talep ve ihtiyaçlarına göre geliştirdiği CEPTETEB İŞTE’yi hayata geçirdi. Tamamen müşterilerden gelen talepler sonrasında geliştirilen CEPTETEB İŞTE; Basitlik, Kişiselleştirme, Daha Fazla İşlem Yapabilme, Takip, Bildirim, Yönlendirilme, Şeffaflık, Nakit Akışını Yönetebilme, Yenilik İsteği ve Hız gibi kavramlarla tanımlanıyor. Uygulamanın tanıtım toplantısında konuşan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, Türkiye’nin dijital bankacılık alanında öncü bir ülke olduğunu ve dijital bankacılık hizmeti alan tüketici sayısının gün geçtikçe arttığını hatırlattı. Bu hızı; genç nüfus, potansiyel insan kaynağı, dinamik ortam ve rekabet şartlarının yanı sıra toplumun teknoloji merakına bağlayan Mendi; “Biz de TEB olarak, bu alandaki yatırımlarımızın odağında bulunan dijital bankacılık platformumuz CEPTETEB üzerinden hayata geçirdiğimiz yeni uygulamalarla Türkiye’de hatta dünyada birçok yeniliğe imza attık. Örneğin “QR kodla kartsız para çekme” ve “Çizerek PIN Girme” gibi Türkiye’de hatta dünyada birçok yeniliği sektöre kazandırdık. Samsung Gear ve Apple Watch gibi akıllı saatlerde de mobil bankacılık uygulamasını hayata geçiren ilk bankalardanız. Ayrıca müşterilerimize Finans Koçu ile bütçelerini dijital ortamda yönetme ve analiz imkanı sağlıyoruz. TEB FX ile piyasayı eşzamanlı takip ederek, döviz işlemlerini anında yapabiliyorlar. CEPTETEB Cüzdan’da yer alan İGA Pass, Flash Pass ve TAV Passportile başta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen olmak üzere havalimanlarında hızlı geçiş hakkı gibi hızlı çözümler sunuyoruz” dedi.

OLUMLU AYRIŞIYORUZ

Mendi, Türkiye’nin dijital kanaldan yapılan işlemlerin zenginliği açısından diğer ülkelerin bankacılık sistemlerinden olumlu anlamda ayrıştığını ifade etti. “2015 yılında hayata geçirdiğimiz dijital bankacılık platformu CEPTETEB’in müşteri sayısı dördüncü yılında 900 bini geçti. Mobil bankacılık kanalını kullanan müşterilerimizin sayısı ise 1,5 milyonu aştı. TEB müşterileri bankacılık işlemlerinin yüzde 87’sini dijital kanallardan gerçekleştiriyor” diye konuşan Mendi, özellikle 18-34 yaş arası müşterilerin dijital kanalı daha fazla kullandığını ve TEB olarak yeni inovatif ürünler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

REKABETE DİJİTALLEŞME YÖN VERİYOR

TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz ise konuşmasında teknolojik dönüşümün ve dijitalleşmenin gelecekte ekonomiye ve reel sektörde rekabete önemli ölçüde yön vereceğini düşündüklerini belirtti ve şöyle devam etti: “Biz de TEB KOBİ Bankacılığı olarak hem müşterilerimize bu değişim süreci içinde var olabilmeleri, farklı bakış açıları kazanmaları ve geleceğin kodlarını daha iyi okuyabilmeleri adına rehberlik ediyor hem de kendi hizmet modellerimizi bu yönde dönüştürüyoruz. KOBİ’lere yönelik finansal ve finansal olmayan çeşitli ürün ve hizmetler sunuyoruz. Bu kapsamda ürünlerimize bir yenisini daha ekleyerek KOBİ’lere özel olarak tasarladığımız yeni mobil uygulamamız CEPTETEB İŞTE’yi hayata geçirdik. Bu uygulamayı geliştirirken uzun bir araştırma safhasının ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki KOBİ müşterilerimizle bire bir görüşerek ihtiyaç analizi yaptık. Tasarımlarımızı müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekillendirdik.”

TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden, TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi

ZENGİN BİR İŞLEM SETİ

CEPTETEB İŞTE’nin zengin bir işlem seti sunduğunu belirten Cengiz, “Uygulama ile müşterilerimiz; transfer, vergi, kurum ödemeleri gibi "günlük bankacılık" işlemlerini; çek, senet, kredi ve üye işyeri fonksiyonları gibi ‘’nakit yönetimi” işlemlerini ve döviz, altın, vadeli hesap gibi "yatırım’’ işlemlerini şubeye uğramadan kolayca gerçekleştirebilecekler. Uygulamaya eklediğimiz gelişmiş özet sayfa ile finansal durumunu anlık olarak takip edebilecek;finansal takvim ile geçmiş ve gelecek ödemelerini izleyebilecekler. Global arama özelliği ile geçmiş işlemlere ve hesap hareketlerine kolayca ulaşabilecekler. Ayrıca üye işyeri hizmetlerimizi kullanan müşterilerimiz için uygulamamıza hayatlarını kolaylaştıracak özellikler ekledik” dedi. Cengiz, günlük finansal hayatı kolaylaştırmaya ve daha fazla hizmet sunmaya devam edeceklerini belirterek, “Özellikle daha fazla entegrasyon ile müşteriye işbirliği içinde olacağımız partnerlarımız ile değer zinciri sunmaya devam edeceğiz. Bunun yanında sürekli yeni teknolojileri kullanarak bu platformu güçlendireceğiz” diyerek sözlerine son verdi.

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