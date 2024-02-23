Cep telefonu şebekesi 30. yılını kutluyor

Teknolojinin gelişimi ile boyutları küçülen, tüm bilgilerimizi içerisinde barındırdığımız 'akıllı' hale gelen cep telefonlarının tarihinde önemli bir gün 23 Şubat.

Tarihte bugün 1994 yılında Türkiye'de ilk cep telefonu araması gerçekleştirildi. 30 yıl önce bugün 23 Şubat 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesi ile Türkiye'de hayatımıza giren cep telefonları o dönemlerde yalnızca SMS (kısa mesaj) ve aramalar gerçekleştirebiliyordu.

Günümüzde ise gelişen teknoloji zamanla bambaşka noktalara geldi. Bugün, kilometrelerce ötedeki bir tanıdığımızla görüntülü konuşmak basit olarak adlandırılıyor.

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1991'DE ARAÇ TELEFONLARI HAYATIMIZA GİRDİ

Türkiye'de 1991'de araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanışıldı.

Ülkede internet kullanımı 1993'te, cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisi ise 1994'te kullanılmaya başlandı.

Dönemin Başbakanı Çiller'in, 23 Şubat 1994'te dönemin Cumhurbaşkanı Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 30 yıl geride kaldı.

Sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G'ye geçen Türkiye, 1 Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisi sayesinde yeni imkanlara kavuştu.

Türkiye ile birlikte dünyanın bu dönemde kullanmaya başladığı "mobil internet erişim teknolojisi" olarak adlandırılan ve her yere kesintisiz iletişim sağlamak için geliştirilen bu teknolojide "hız" ön plana çıkarken farklı hizmetler de önem kazandı.

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Türkiye'de internet kullanımının başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1993'ten bugüne geniş bant internet kullanımı hızla arttı.

2008'de 6 milyon olan geniş bant internet abone sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 94,3 milyona, toplam mobil abone sayısı ise 65 milyondan 92,8 milyona çıktı.

4,5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için gerekli fiber yatırımlar yapılmaya devam edilirken işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 549 kilometreye ulaştı.

Yeni teknolojiyle mobil şebeke işletmecilerine tahsisli mevcut frekans miktarı 183 MHz'den 549 MHz'ye yükseldi.

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