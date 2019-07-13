13 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan, klonlanmış cep telefonlarıyla ilgili düzenlemenin de içinde yer aldığı “torba yasa” teklifi kabul edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, Meclis’te düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada,
270 milyon telefonun sisteme kayıtlı olduğunu belirterek, “Sadece 80 milyon aktif kullanıcımız var. Yedi yıldan fazla süredir sinyal almayan mobil cihazlarımızın kayıt sisteminden silinmesini istiyoruz. Çünkü bu telefonların IMEI numaraları kopyalanıyor. Yani eski telefonlar âdeta yeni telefonmuş gibi kopyalanıyor. Bundan dolayı yedi yıldan fazladır hiçbir şekilde şebekeye girmemiş telefonlar sistemden silinecek. 7 yıldır hiçbir şekilde kullanılmamış telefon sayısı 70 milyon” dedi.
KLONLU CEPLERE “AF” SÜRECİ
Bu düzenlemenin ikinci özsel bileşeni, Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) bilgisi kopyalanmış, diğer bir deyişli klonlu ceplerle ilgili işletilecek af süreci. Aboneler ne yapacak; süreç hakkında nasıl bilgi edinecek? Klonlu kaç telefon, yasanın ardından sisteme entegre edilecek?
İkinci sorudan başlayalım. Sektör kaynakları, klonlu yüz binlerce cep telefonunun olduğunu belirterek, “Böyle bir düzenleme yapılmasının da asıl nedeni de bilmeyerek bu tür telefonlara alan ve halen kullanan vatandaşın mağdur olmasını önlemektir” dedi.
Ulaştırma Bakanlığı, yüz binlerce aboneyi kapsayacak “af” sürecinin yol haritasını da büyük ölçüde tamamladı. Buna göre, yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından belli bir takvim işletilecek. Öngörülen süre için de eyleme geçilecek.
2014 VURGUSU
2014 yılında hayata geçirilen bir düzenleme uyarınca,
bir IMEI numarası üzerinden GSM veri sistemine kayıtlı görülen telefonlarla ilgili işlem yapılmayacak. Aynı IMEI numarasını, ikinci ve daha fazla kopyalayan telefonlar “klonlu” işlemi görecek.
YOL HARİTASI
Yasal takvim çerçevesinde klonlu cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) gönderilecek. “Telefonunuz klonludur” uyarısında bulunulacak. Abonelere, 250 TL ödeyerek, telefonlarını sisteme entegre edebilecekleri bilgisi verilecek.
Abone, birinci uyarıda adım atmadı. Uyarı bir süre sonra yinelenecek ve “İşlem yapmazsanız, telefonunuz şu süre içinde kapanacak” yönlü yeni mesaj gönderilecek. Abonelere, bu tür ikiden fazla mesaj gönderilmesi bekleniyor.
Kötü niyetli kişilerin, bu durumu fırsata çevirip, vatandaşı dolandırması ve vurgun yapmasının önüne geçmek üzere bu işlemler, e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
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