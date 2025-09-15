Cennetin Çocukları oyuncuları ve konusu: Cennetin Çocukları dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
TRT 1'in yeni dizisi Cennetin Çocukları, 15 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor. Cennetin Çocukları oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya'nın paylaştığı dizi; birbirinden farklı hayatlara sahip karakterlerin kesişen yollarını, umut dolu bir aile hikayesi etrafında izleyiciyle buluşturacak. İskender'in karanlık sokaklardan sıcacık bir aile ortamına uzanan dönüşüm yolculuğunu ekrana taşıyacak yapım ailece izlenebilecek. Peki Cennetin Çocukları konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte TRT 1'in yeni dizisi Cennetin Çocukları konusu, oyuncuları ve dizi karakterleri...
Her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapım, sokaklarda yetişmiş azılı bir mafya üyesinin sıcak bir aile ortamında insan-ı kâmil olma hikâyesini anlatıyor. Peki Cennetin Çocukları konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, TRT 1'in yeni dizisi Cennetin Çocukları oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…
CENNETİN ÇOCUKLARI YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!
Yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu TRT 1’in yeni dizisi Cennetin Çocukları, yayın hayatına başlıyor.
İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz ve Yurdaer Okur gibi isimleri buluşturan dizi, 15 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ KONUSU
Senaryosunu Ali Kara’nın kaleme aldığı Cennetin Çocukları dizisi, sokaklarda yetişmiş azılı bir mafya üyesinin sıcak bir aile ortamında insan-ı kâmil olma hikâyesini anlatıyor.
Yıllarca “duvarın bu tarafında” azılı bir mafya üyesi olarak yaşayan İskender (İsmail Hacıoğlu), bir gün kendini “duvarın diğer tarafında” bulur. Özlemini çektiği sıcacık bir aile ortamına kavuşan İskender’in, tekinsiz sokaklardan sıcak bir yuvaya uzanan yolculuğu ekrana taşınacak.
CENNETİN ÇOCUKLARI 1. BÖLÜM ÖZETİ
İskender, özünde iyi bir çocuk olsa da sokaklarda, yetimhanelerde, hapishanelerde büyür. Hep bileğinin gücüyle ayakta kalır, karşısına çıkan her engelle savaşır.
Ancak yolu bir gün Arafköy’e düşer ve asıl gerçeğin duvarların ardında olduğunu fark eder.
Ama Arafköy’de sadece İskender değil, herkes kendi yükünü taşımaktadır. İskender cevaplarını ararken, karşısına beklemediği yeni sorular çıkacaktır.
Ege’nin sımsıcak kıyılarında, cennetten bir parça gibi duran bu kasabada İskender, geçmişin izlerini sırtında taşır.
Kâmil olma yolunda sınanırken, aradığı sevgiyi ve özlemi burada bulur.
Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve herkese el uzatan Doktor Gönül onun hayatına dokunur.
CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Cennetin Çocukları dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde:
İsmail Hacıoğlu (İskender), Özgü Kaya (Gönül), Melisa Şenolsun (Ayla), Zafer Algöz (Şeref), Yurdaer Okur (Baytar Ahmet), Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı), Ali Düşenkalkar (Süleyman), Şebnem Doğruer (Cennet), Münire Apaydın (Firdevs), Bihter Dinçel (Arife), Eda Akalın (Yasemin), Ali Gözüşirin , Adem, Evliya Aykan (Oltacı Bayram), Eren Hacısalihoğlu (Arif), Birand Tunca (Bekir), Ecem Çalhan (Sezen).
CENNETİN ÇOCUKLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Cennetin Çocukları dizisinin çekimleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştiriliyor.
CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİ KARAKTERLERİ
İsmail Hacıoğlu-İskender
Yeraltı dünyasının sert yüzüyle büyümüş, elinde yalnızca öfke ve adalet duygusu kalmış bir adam.
Ama en büyük hayali aslında çok basit: Sıcacık bir aile sofrası.
İskender’in yeniden doğuş hikâyesi
İskender, karanlık bir dünyanın içinde yetişmiş bir mafya üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak yaşadığı ihanetler ve karşısına çıkan yeni insanlar, onun yaşamını kökten değiştiriyor. Doktor Gönül ile tanışması ve Cennet Ana ile yollarının kesişmesi, karakterin bambaşka bir hayata adım atmasını sağlıyor.
- 9
Özgü Kaya-Gönül
Onun hikâyesi, hem incelikli bir sevdanın hem de hayata tutunma çabasının öyküsü olacak.
Yurdaer Okur-Baytar Ahmet
Kimi zaman sert, kimi zaman esprili tavırlarıyla çevresindekilere yön veren bir karakter. Göründüğünden daha derin bir tarafı da var; herkesin aklında yer edecek.
Baytar Ahmet’in sert tavrı
Baytar Ahmet, kasabada otoriter kişiliğiyle tanınıyor. Çocuklarından disiplinli olmalarını isteyen Ahmet, asabi yapısı nedeniyle aile içinde sık sık çatışmalara yol açıyor. Hayata karşı tek gayesi çalışmak olan bu baba figürü, çocuklarının hayallerini anlamakta zorlanırken hikâyeye farklı bir gerilim katıyor.
- 11
Melisa Şenolsun-Ayla
Kendi doğrularıyla yürüyen Ayla, hikâyede hem şaşırtan hem de düşündüren adımlar atacak.
- 12
Zafer Algöz-Şeref
Kendi dünyasında tek doğru vardır: Daha fazlasına sahip olmak. Ama bu hırs, hem en büyük gücü hem de en zayıf yanı olacak.
Şeref’in hırsa yenilen yükselişi
Şeref, kasabaya yoksul olarak gelmiş, Adem’in yardımıyla hayata tutunmuştur. Zamanla kazandığı güveni fırsata çevirerek tüm işleri tek başına kontrol eder hale gelir. Ancak büyüyen hırsı, onu kasabanın her köşesine hükmeden karanlık bir güce dönüştürür.
Ali Düşenkalkar-Süleyman
Süleyman, Çiçek Otel’in sahibi ve üç kızın babasıdır. Eşini kaybettikten sonra hem oteli hem de ailesini ayakta tutmaya çalışan bir karakterdir. Kasabada kurnazlığıyla bilinse de kızlarına duyduğu derin sevgi, onun en belirgin yönü olarak öne çıkar.
- 14
Şebnem Doğruer-Cennet
Kendi acılarıyla sınanmış, yılların yükünü omuzlarında taşıyan bir kadın. Yorgun ama dimdik, kırılmış ama yine de şefkatli.
Evlatları için verdiği mücadele onun en büyük gücü.
Cennet Ana’nın sarsılmaz umudu
Cennet Ana, evlatlarını her şeyin önünde tutan bir anne figürüyle ekrana geliyor. Kaybolan oğlu Kamil’i arayışı, dizinin en güçlü duygusal yönünü oluşturuyor. Görme engelli kızıyla çiftlikte ayakta kalmaya çalışırken kayıp afişleri asması, onun yorgun elleriyle taşıdığı umudun simgesi oluyor.
- 15
Evliya Alkan-Oltacı Bayram
Hayatı keskin bir bakışla okuyan bir adam. Balık tutarkenki sabrı, aslında hayata bakışının da aynası.
Hikâyede bazen yol gösteren, bazen de şaşırtan sözleriyle akılda kalacak.
Oltacı Bayram’ın umut dolu hikâyesi
Oltacı Bayram, Arafköy’ün güleç ve çalışkan yüzüdür. Deniz, onun hem geçim kaynağı hem de en büyük tutkusu olmuştur. Babasını dalgaların arasında kaybetmesine rağmen denizden kopmayan Bayram, kasabanın umut dolu simalarından biri olarak öne çıkar.
Ali Gözüşirin-Aylak Adem
Mahallenin en renkli yüzlerinden biri. Hayatı fazla ciddiye almayan, günü birlik yaşayan Adem, bazen söylediği bir sözle herkesi güldürür, bazen de hiç beklenmedik anda düşündürür.
Onun için yaşamın tek kuralı vardır: “Anı yaşamak.”
Adem’in hayallerle savaşı
Adem, kasabada “aylak” diye bilinen gençlerden biri. Müziğe tutkuyla bağlı olan Adem’in en büyük arzusu, şarkı söylemek ve sahnede varlık göstermek. Ancak babası Baytar Ahmet’in sert tutumu, onun hayallerine ket vuruyor.
- 17
Ecem Çalhan-Sezen
Sessizliği, bazen sözlerinden daha çok şey anlatır. Sezen’in varlığı, hikâyede dengeleri değiştirecek kadar derin ve etkili olacak.
Ada Mihrioğlu-Ayşe
Küçük yaşına rağmen etrafına ışık saçan bir kalp. Dünyayı kendi hayalleriyle, kendi renkleriyle gören Ayşe, masumiyetiyle herkese umut olacak.
Onun varlığı, hikâyenin en saf ve en duygusal yanını temsil ediyor.