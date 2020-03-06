06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kış aylarında oldukça tüketilen sofraların vazgeçilmez meyvesi cennet meyvesi nedir? Cennet meyvesi faydaları ve zararları nelerdir? cennet hurması faydaları İbrahim Saraçoğlu,İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...
CENNET MEYVESİ NEDİR?
Kış aylarında oldukça tüketilmesi gereken bu meyvenin faydaları saymakla bitmez. Ülkemizde en çok Hatay, Mersin ve Antalya çevresiyle Karadeniz kıyılarında yetiştiriliyor. Bol miktarda A, B ve C vitamini, potasyum, kalsiyum, çinko ve fosfor içeriyor.
CENNET MEYVESİ FAYDALARI
CENNET MEYVESİ ZARARLARI
Her şeye yararı olduğu kadar zararlıda olan bu meyvenin fazla tüketilmemesi gerekiyor. Fazla tüketildiği zaman Ülser, Gastrit ve Reflü gibi hastalıklara neden olabilir.
HAMİLELİKTE CENNET HURMASI ZARARLARI
Hamilelikte hurmanın zararı olduğunu savunan görüş ise, oksidan içeriği ve doğum sancısı başlattığı yönündedir. Fakat uzmanlardan bunlara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundular. Hurmanın içeriği sayesinde doğal yoldan şeker almak mümkündür. Potasyum bakımından zengindir. Bu içerikler sindirim sistemini kolaylaştırır. Doğum sancı sürecini azaltır. Fakat her şeyin fazlası zarardır bildiğimiz üzere bundan ötürü fazlasından kaçınmalıyız.
CENNET HURMASI NASIL YENİLİR?
Pazarlarda,marketlerde ve manavlarda aldığımız bu meyveyi elma gibi tüketmenin bir sakıncası yoktur. Bu meyveyi kurutarak veya marmelatını yaparak da tüketilebilir. Bol su tüketilmesinde fayda var.
İBRAHİM SARAÇOĞLU CENNET HURMASI FAYDALARI
Ekranlardan tanıdığımız Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Gait-mide ülseri için Trabzon hurması da denilen cennet meyvesinin yenilmesini tavsiye ediyor.Cennet dış kabuğunu soyduktan sonra yumuşatarak yenilmesi gaite karşı çok faydalıdır. Cennet meyvesi bağırsak florası için mükemmel bir meyvedir.meyvesinin
Bağırsak florasındaki bakterileri dengeler.Kabızlık şikayetine karşı da mükemmel bir çözümdür.
Özellikle on iki parmak bağırsağı şikayetleri için mükemmel bir yardımcı ve destekleyicidir.
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