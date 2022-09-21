YouTube kanalı olan ve sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Belemir Temizsoy, Belemir Temizsoy, Beyoğlu Belediye Tiyatro'sunda da bir süre oyunculuk eğitimi almasının ardından, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro ve Bale eğitimi görmüştür.