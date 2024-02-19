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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Cenk Tosun 7 maçlık gol hasretine son verdi! - Beşiktaş Haberleri

        Cenk Tosun 7 maçlık gol hasretine son verdi!

        Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun, 7 maçlık gol hasretine Konyaspor karşısında son verdi. Milli santrfor, Süper Lig'deki gol sayısını da 5'e çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 22:42 Güncelleme: 19.02.2024 - 22:42
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        7 maçlık suskunluğuna son verdi!
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        Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller 49. dakikada Semih Kılıçsoy ve 71. dakikada Cenk Tosun’dan geldi.

        Cenk, böylelikle 9 Ocak 2024 tarihinde Çaykur Rizespor müsabakasında attığı golün ardından 7 maçlık gol hasretini de bitirmiş oldu.

        Ligde Gaziantep FK, Antalyaspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor ağlarını 1’er kez sarsan tecrübeli futbolcu, Konyaspor karşısında bulduğu golle 5. kez gol sevinci yaşadı.

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