Cenk Tosun 7 maçlık gol hasretine son verdi!
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun, 7 maçlık gol hasretine Konyaspor karşısında son verdi. Milli santrfor, Süper Lig'deki gol sayısını da 5'e çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller 49. dakikada Semih Kılıçsoy ve 71. dakikada Cenk Tosun’dan geldi.
Cenk, böylelikle 9 Ocak 2024 tarihinde Çaykur Rizespor müsabakasında attığı golün ardından 7 maçlık gol hasretini de bitirmiş oldu.
Ligde Gaziantep FK, Antalyaspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor ağlarını 1’er kez sarsan tecrübeli futbolcu, Konyaspor karşısında bulduğu golle 5. kez gol sevinci yaşadı.