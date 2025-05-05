Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cenk Torun'dan ihanet iddialarına yanıt: Her şey mahkemede ortaya çıkacak - Magazin haberleri

        Cenk Torun'dan ihanet iddialarına yanıt: Her şey mahkemede ortaya çıkacak

        Eşi Nevin Torun'un zina iddiasıyla boşanma davası açtığı Cenk Torun, hakkındaki söylentilere bir kez daha yanıt verdi; "Asılsız iddialar... Her şey zaten mahkemede ortaya çıkacak. Oğlumuz için bu konunun daha fazla uzamasını istemiyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 22:26 Güncelleme: 05.05.2025 - 22:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Her şey mahkemede ortaya çıkacak"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oyuncu Cenk Torun ile eşi Nevin Torun, bir süre önce boşanma süreciyle gündeme gelmişti. Nevin Torun, eşinin bir dizi projesinden sonra değiştiğini, ailesini ihmal ettiğini ve Faslı rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yakınlaştığını öne sürerek zina gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.

        "HER ŞEY MAHKEMEDE ORTAYA ÇIKACAK"

        Cenk Torun, katıldığı bir davette hakkındaki ihanet iddialarını bir kez daha reddetti. Torun; "Zaten söylenecek bir şey yok, söylenmesi gereken her şeyi daha önce söyledim. O iddiaların asılsız olduğunu buradan tekrar belirteyim. Bunlar asılsız iddialar. Zaten her şey mahkemede ortaya çıkacak" dedi.

        "NE KADAR AZ KONUŞURSAK O KADAR İYİ"

        REKLAM

        Cenk Toru, kendisine yöneltilen, "Herhangi bir ilişkiniz var mı? Eşinizin bu açıklamaları yapmasını neye bağlıyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi; "Bilmiyorum. Dediğim gibi, çok da uzatmak istemiyorum konuşmak. Konu itibariyle bizim genç bir delikanlı oğlumuz var. O yüzden ne kadar az konuşursak o kadar iyi."

        NELER YAŞANMIŞTI?

        Nevin Torun, eşi Cenk Torun’a “zina” iddiasıyla boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, Torun’un rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yakınlaştığı, bu yakınlığı ise bir PR çalışması gibi göstererek bekar bir imaj çizdiği öne sürüldü. İddialara göre, Cenk Torun Merabet’e pahalı hediyeler aldı, aralarında para alışverişi oldu ve oyuncunun yurt dışı seyahat masraflarını da karşıladı.

        Ancak Cenk Torun, bu iddiaları birkaç kez kesin bir dille yalanladı. Torun’un avukatı suçlamaların temelsiz olduğunu belirterek, mahkemeye gerekli delillerin sunulduğunu açıkladı. İkili sadece iş arkadaşı olduklarını savundu.

        Buna rağmen, dizinin setinden gelen bazı tanık ifadeleri şüpheleri artırdı. Oyunculardan Züleyha Hamza, Torun’un evli olduğunu bilmediğini ve setteki samimiyetlerine şaşırdığını dile getirdi. Yönetmen asistanı Arya Çevik ise ikilinin zaman zaman aynı odada kaldığını ve bu durumun set ekibi tarafından bilindiğini öne sürdü.

        Cenk Torun’un annesi, müzisyen Nurdan Torun ise oğluna destek verdiği bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Anne Torun; "Eskiden çok acı çekmiş ruh, bugün güçlü bir umursamamayı seçecektir" diyerek oğluna moral vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cenk Torun

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        Çiftler simgesel tarih için akın etti
        Çiftler simgesel tarih için akın etti
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Habertürk Anasayfa