Cenk Torun'dan ihanet iddialarına yanıt: Her şey mahkemede ortaya çıkacak

Oyuncu Cenk Torun ile eşi Nevin Torun, bir süre önce boşanma süreciyle gündeme gelmişti. Nevin Torun, eşinin bir dizi projesinden sonra değiştiğini, ailesini ihmal ettiğini ve Faslı rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yakınlaştığını öne sürerek zina gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.

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"HER ŞEY MAHKEMEDE ORTAYA ÇIKACAK"

Cenk Torun, katıldığı bir davette hakkındaki ihanet iddialarını bir kez daha reddetti. Torun; "Zaten söylenecek bir şey yok, söylenmesi gereken her şeyi daha önce söyledim. O iddiaların asılsız olduğunu buradan tekrar belirteyim. Bunlar asılsız iddialar. Zaten her şey mahkemede ortaya çıkacak" dedi.

"NE KADAR AZ KONUŞURSAK O KADAR İYİ"

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Cenk Toru, kendisine yöneltilen, "Herhangi bir ilişkiniz var mı? Eşinizin bu açıklamaları yapmasını neye bağlıyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi; "Bilmiyorum. Dediğim gibi, çok da uzatmak istemiyorum konuşmak. Konu itibariyle bizim genç bir delikanlı oğlumuz var. O yüzden ne kadar az konuşursak o kadar iyi."

NELER YAŞANMIŞTI?

Nevin Torun, eşi Cenk Torun’a “zina” iddiasıyla boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, Torun’un rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yakınlaştığı, bu yakınlığı ise bir PR çalışması gibi göstererek bekar bir imaj çizdiği öne sürüldü. İddialara göre, Cenk Torun Merabet’e pahalı hediyeler aldı, aralarında para alışverişi oldu ve oyuncunun yurt dışı seyahat masraflarını da karşıladı. Ancak Cenk Torun, bu iddiaları birkaç kez kesin bir dille yalanladı. Torun’un avukatı suçlamaların temelsiz olduğunu belirterek, mahkemeye gerekli delillerin sunulduğunu açıkladı. İkili sadece iş arkadaşı olduklarını savundu. Buna rağmen, dizinin setinden gelen bazı tanık ifadeleri şüpheleri artırdı. Oyunculardan Züleyha Hamza, Torun’un evli olduğunu bilmediğini ve setteki samimiyetlerine şaşırdığını dile getirdi. Yönetmen asistanı Arya Çevik ise ikilinin zaman zaman aynı odada kaldığını ve bu durumun set ekibi tarafından bilindiğini öne sürdü. Cenk Torun’un annesi, müzisyen Nurdan Torun ise oğluna destek verdiği bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Anne Torun; "Eskiden çok acı çekmiş ruh, bugün güçlü bir umursamamayı seçecektir" diyerek oğluna moral vermişti.