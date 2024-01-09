Cenk Özkaçar gelişmesi: Valencia'dan ayrılabilir!

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da oyunculara turnuvaya daha iyi şekilde katılabilmek için oynayabileceğiniz bir kulübe gidin talimatının olduğu öne sürülürken, Cenk de kulüp yönetimine ayrılık mesajı verdi.