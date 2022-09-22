Cenk Çelik'i vuran saldırgan Edirne'de yakalandı

Suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'e yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik'e yapılan silahlı saldırı olayıyla ilgili aranan Özgür B. yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ümraniye'de 17 Eylül 2022 tarihinde yaşanan olayda Cenk Çelik, kimliği meçhul bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre saldırgan olaydan sonra kaçarak izini kaybettirmişti.

Asayiş şube müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada polis şüphelinin izini Edirne'de buldu.

Düzenlenen operasyonda kaçma hazırlığında bulunan Özgür B. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önceden Adana'da işlenen bir cinayet sebebiyle de arandığı öğrenildi.