Sedat Peker videoları ile bilinen Cenk Çelik vuruldu

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Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile ilgili paylaşımlarda bulunan Cenk Çelik, İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıya uğradı.

Çavuşbaşı Caddesi'nde vurulan Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada kendisini "Cenk Çelik Ümraniye" şeklinde tanıtan Çelik, Sedat Peker aleyhindeki videoları ile biliniyordu. Paylaşımlarında silahlı fotoğraflarını da kullanan Çelik'in vurulması "hesaplaşma" yorumlarını beraberinde getirse de saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığı henüz bilinmiyor.

Cenk Çelik'in öldüğü öne sürüldü.