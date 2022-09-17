Emre Olur BAE'den Arnavutluk'a deport edildi iddiası

Suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker adına açıklamalarda bulunan Erme Olur'un, Arnavutluk'a deport edildiği iddia edildi.

Gazeteci Erk Acarer'in Twitter'dan aktardığı iddialara göre; Emre Olur, 3 gün önce Arnavutluk'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçti. Oturum işlemleri yapılmayan Olur tekrar Arnavutluk'a gönderildi.

Acarer, Olur'un Arnavutluk vatandaşı olduğu için havalimanında nezarette gözaltına alındığını ifade etti.