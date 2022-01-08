Kariyerini Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da sürdüren Cengiz Ünder, kulübünün tarihine geçen bir zaferde başrolü oynadı. Dün Bordeaux'ya konuk olan Marsilya 37. dakikada milli futbolcumuzun golüyle 1-0 öne geçti.

Rakip hatası sonrasında topla buluşan Cengiz, şık hareketlerle rakip ceza sahasına girdikten sonra düzgün bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Marsilya sahanda 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Milli futbolcumuz ligdeki gol sayısını da 5'e yükseltti.

Rakibine konuk olduğu son 36 Ligue 1 maçından da galibiyetle ayrılamayan Marsilya 44 yıllık hasretine Cengiz Ünder'in golüyle son verdi. Marsilya rakibini deplasmanda son olarak 1977-78 sezonunda devirebilmişti.