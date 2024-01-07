Cengiz Ünder şov: Valencia'nın rekoruna ortak oldu!

GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Cengiz, yine ilk 11 başladığı İstanbulspor maçının 6. dakikasında yaklaşık 30 metreden çarpıcı bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilerleyen bölümünde 1 gol daha atan Cengiz, ilk yarı bitmeden uzak mesafeden bir gol attı ve ilk devreyi hat-trick yaparak kapattı ve kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.