Cengiz Ünder şov: Valencia'nın rekoruna ortak oldu!
Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor karşısında adeta resital sundu. Kariyerinde ilk kez hat-trick yapan millî futbolcu, Enner Valencia'nın rekoruna da ortak oldu. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Cengiz Ünder son dönemdeki performansıyla büyük beğeni kazanıyor.
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Uzun süreli sakatlığının ardından ilk 11 başladığı Kayserispor maçında 1 gol 1 asistle yapan Cengiz galibiyette önemli rol oynamıştı.
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GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Cengiz, yine ilk 11 başladığı İstanbulspor maçının 6. dakikasında yaklaşık 30 metreden çarpıcı bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilerleyen bölümünde 1 gol daha atan Cengiz, ilk yarı bitmeden uzak mesafeden bir gol attı ve ilk devreyi hat-trick yaparak kapattı ve kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.
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İkinci yarıya da hızlı devam eden Cengiz Ünder, maçın 46. dakikasında Szymanski'den aldığı pasla sağ çaprazdan topu ağlara gönderdi ve aynı maçta 4 gol atarak kariyerinde bir ilk yaşadı.
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VALENCIA'YA ORTAK OLDU
Öte yandan Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonun gol kralı Enner Valencia'nın ardından Süper Lig'de bir maçta 4 gol atana ilk futbolcu oldu.
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Enner Valencia, 2022-23 sezonunun 21. haftasında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 5-1 yendiği maçta 4 gol atmıştı.
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Fenerbahçe formasıyla ilk maçı olan Samsunspor deplasmanında da kritik bir asist yapan Cengiz, ligde çıktığı 10 maçta 5 gol 2 asiste ulaştı.
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