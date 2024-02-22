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        Haberler Magazin Cengiz Kurtoğlu, hayranı Ecem Balkan'ın hayalini gerçekleştirdi - Magazin haberleri

        Cengiz Kurtoğlu, hayranı Ecem Balkan'ın hayalini gerçekleştirdi

        Çanakkale'de yaşayan ve en sevdiği şarkıcı Cengiz Kurtoğlu olan down sendromlu Ecem Balkan'ın hayali gerçek oldu. Balkan, Kurtoğlu ile telefonda görüntülü görüştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 08:20 Güncelleme: 22.02.2024 - 08:20
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          Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ile görüşen down sendromlu Ecem Balkan, Arıcı'ya en sevdiği şarkıcının Cengiz Kurtoğlu olduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürü Arıcı, Balkan'ın hayalini gerçekleştirdi.

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          Ecem Balkan, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı'nın aracılığıyla Cengiz Kurtoğlu ile telefondan görüntülü görüştü. Görüşme sırasında en yakın zamanda Çanakkale'ye gelerek Balkan ile görüşeceğini söyleyen Kurtoğlu, Balkan'a bir de kendi şarkısını söyledi.

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          Konuyla ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı; "Tesadüfen öğrendik Ecem kardeşimizin Cengiz Kurtoğlu sanatçımıza olan hayranlığını. Cengiz Kurtoğlu hepimizin tanıdığı, Türk halkının gönlünde taht kurmuş, gönül adamı. Kardeşimizin ona olan hayranlığını duyunca kendisini aradım. O da kendisine yakışan bir şekilde 'Ne demek müdürüm, mutlu olurum. Hatta en kısa sürede oraya geleceğim. Kardeşim için özel olarak şarkı söyleyeceğim' dedi. Burada esas teşekkürü hak eden Cengiz Kurtoğlu hakikaten. Sizlerin aracılığınızla teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmanın ardından Emniyet Müdürü Arıcı, Ecem Balkan çeşitli hediyeler verdi.

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