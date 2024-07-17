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        Haberler Sağlık Çengelli iğne yutan 10 aylık bebek zamanında müdahaleyle kurtuldu | Sağlık Haberleri

        Çengelli iğne yutan 10 aylık bebek zamanında müdahaleyle kurtuldu

        Çengelli iğneyi ucu açık bir şekilde yutan 10 aylık kız bebeğin, getirildiği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan hızlı müdahale sayesinde hayatı kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:27 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:27
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        10 aylık bebek çengelli iğne yuttu!
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        Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Doğuş Çalışkan, bebeğin durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerine 10 aylık kız bebeğin evde aniden kusmaya başladığının anlatıldığını söyledi.

        İĞNE YEMEK BORUSUNU TIKADI

        Annenin bu esnada bebeğinin yakasına takılan duanın çengelli iğnesinin olmadığını fark ettiğini ve ailenin bunun üzerine hemen acil servise başvurduğunu belirten Çalışkan, "Bebeğimizin acil serviste çekilen akciğer grafisinde açık ağızlı bir çengelli iğnenin yemek borusunun en dar yeri olan üst kısmı tıkadığını gördük. Bu da çocuğumuzun kusmasına, beslenememesine neden oluyordu. Hemen ameliyathaneye alarak anestezi altında yapılan endoskopi işlemiyle çengelli iğneyi çıkarttık" bilgisini paylaştı.

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        Bu durumun anlatıldığı kadar basit bir işlem olmadığını, bebeğin yuttuğu çengelli iğnenin ucunun açık olmasının cerrahi olarak çıkarılmasını da zorlaştırdığını vurgulayan Çalışkan, "Bu işlem yapılırken yemek borusunda yırtık, kanama ve ciddi hayati tehlike yaratan durumlar söz konusu olabilirdi. Ama işlemi başarıyla gerçekleştirdik, şu anda her şey yolunda, bebeğimiz beslenebiliyor" diye konuştu.

        "SOLUK BORUSUNA KAÇSAYDI ÇOK CİDDİ HAYATİ TEHLİKE OLUŞURDU"

        Doç. Dr. Çalışkan, bebeklere takılan nesnelerin yutulma riski taşıdığına dikkat çekerek, "Biz bebeğimize hızlıca müdahale ederek çengelli iğneyi çıkarabildik ama eğer soluk borusuna kaçsaydı çok ciddi hayati tehlike yaratan komplikasyonlar oluşabilirdi" dedi.

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