Batman Belediyesi, trafik kazası sonucu çenesi kırılan minik yavru köpeği ameliyat ettirdi.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, trafik kazası sonucu yaralanan yavru köpeğin durumunun Alo 153 çağrı merkezine bildirmesi üzerine harekete geçen Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü, yavru köpeği Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına aldı.

Veteriner hekimler tarafından ameliyata alınan yavru köpeğin alt çenesi eski durumuna getirilip serklaj teli ile sabitlenirken, diline batan diş kırıkları çıkarıldıktan sonra ağızda oluşan açık yaralar tedavi edilip, derideki kesikler de dikildi.

Operasyondan 2 gün sonra su içip yaş mama ile beslenmeye başlayan yavru köpeğin tedavisi devam ederken alt çenesine takılan serklaj telinin de 20 gün sonra çıkarılmasıyla birlikte yavru köpek eski sağlığına kavuşacak.