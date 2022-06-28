Çene Çıkığı Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? - Çene Çıkması Belirtileri ve Tedavisi

Pek çok kişi çene çıkığından korkmaktadır. Çünkü çene çıkığı bazen tek taraftan bazen de her iki taraftan birden oluşabilmektedir. Kişinin çenesi çıktığında ağzını kapatamaz ve farklı bir eklem sesi duyulur. Çene çıkığı oluştuğu anda kişiye ciddi anlamda acı verir ve çıkık o şekilde kaldığı sürece de kişide ağrı devam eder. Çenedeki eklemlerde oluşan bu ağrı çoğunlukla başa ve boyna da yayılarak kişiyi çok rahatsız etmektedir. Çene çıkığı ağrısının bu kadar yoğun olmasının sebebi çene eklemlerindeki kapsül duvarına doğru başlayan basınçtır.

Çene çıktığı anda duyulan ani acı ve ağrı dışında çene eklemi ses çıkardığı için de kişi bunu anlayabilir. Ayrıca çene çıkığı tek taraftan olduğunda yüzde özellikle de alt kısımda asimetrik bir görüntü oluşmaktadır. Kişi çene çıkığıyla karşı karşıya kaldığında hiç beklemeden bir diş hekimiyle görüşmektedir. Çıkığın ardından kişi çenesini zorlamamalı ve sert yiyecekler yememelidir. Uzman bir doktorla görüşene kadar kişi herhangi bir şey yapmaktan kaçınmalıdır. Bu içeriğimizde sizlere çene çıkığı nedir, neden olur ve nasıl geçer, çene çıkması belirtileri ve tedavisine yönelik ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte çene çıkması ile ilgili merak edilenler…

Çene Çıkığı Nedir?

Çene çıkığı nedir konusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Çene çıkığı ani ve beklenmedik bir şekilde kişinin çenesinin hareketleri esnasında bir anda çene ekleminin yerinden çıkması durumudur. Bu çok acılı ve ağrı verici bir durumdur. Çıkık esnasında da sonrasında da ağrı devam etmektedir. Hatta ağrı sadece çene eklemiyle sınırlı kalmayıp başa ve boyna da yayılarak kişiyi rahatsız eden bir hale dönüşebilmektedir. Çene çıkığının bu kadar fazla ağrımasının sebebi, çene eklemlerinde yer alan kapsül duvarına basınç yapılmasıdır.

Çene Çıkığı Neden Olur?

Çene çıkığı neden olur sorusu konu hakkında çok fazla bilgisi olmayan kişilerin temel sorularından biridir. Çoğunlukla çeneye darbe alınmasının ardından çene çıkığı olabileceği bilinmektedir. Özellikle eklemleri oldukça hareketli ve gelişme sürecinde olan küçük çocuklarda bu duruma daha fazla rastlanmaktadır. Diğer yandan trafik kazaların, çeneye yumruk darbesinin gelmesinde, çenede zorlanma olduğunda ve dişlerle sert bir cismin kırılmaya zorlanmasında çene çıkığı olabilmektedir. Bazı durumlarda dişlerini sıkan kişilerin de çene çıkığı sorunu yaşaması mümkündür.

Çene Çıkığı Nasıl Düzelir?

Çene çıkığı nasıl düzelir diye merak edilmektedir. İlk olarak çene çıkığı sorunu yaşayan kişinin vakit kaybetmeden uzman bir doktorla görüşmesi gerekmektedir. Ancak çene çıkığı tedavisi herkeste farklı olmaktadır. Çünkü bazı kişilerde tekrarlayan ya da daha şiddetli çene çıkığı olabilmektedir. Çene çıkığı en yalın haliyle yerine tekrar oturtularak düzeltilmektedir. Kişiye bu işlem uygulanmadan önce acı çekmemesi için çeneyi hissiz hale getiren özel ilaçlar verilmektedir.

Çene Çıkması Belirtileri

Çene çıkması belirtileri şu şekilde sıralanmaktadır;

Ağzı açma esnasında farklı ses ya da tıkırtıların gelmesi,

Esneme esnasında çenenin takılması,

Sabah kişi uyandığında çenesini açmakta zorlanması ya da hiç açamaması,

Yemek yeme esnasında çenenin ekleminde ya da kulaklarda ağrı,

Sırta ve boyna doğru uzanan ağrı,

Çene Çıkması Tedavisi

Çene çıkması tedavisi için öncelikle uzman bir diş hekimine gidilmelidir. Fakat doktorla görüşmeden önce çeneyi zorlayan herhangi bir şeyden kaçınılmamalıdır. Doktor çıkan çeneyi yerine oturtmaktadır.

Çene Çıkığı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Çene çıkığı için diş hekimine gidilir.