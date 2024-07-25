Cenazeler için 4 bin 900 rakımdalar | Son dakika haberleri

Cenazeler için 4 bin 900 rakımdalar | Son dakika haberleri

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AFAD ekipleri, tırmanış yaptıkları Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin bulunduğu dağın 4 bin 900 rakımına ulaştı.

AA'da yer alan habere göre Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan, daha sonra zirveye yakın yerde cesetleri bulunan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cenazelerinin indirilmesi için farklı illerden gelen çok sayıda AFAD personeli ile UMKE ve jandarma ekipleri görev yapıyor.

Dağın 4 bin 200 rakımlı kamp bölgesinde bulunan ekiplerden 23 kişi ile 2 yerel rehber, gece saatlerinde tırmanışa geçerek sabaha doğru cenazelerin bulunduğu 4 bin 900 rakıma ulaştı. REKLAM Ekipler, sedyeye aldıkları cenazeleri, buzul alandan önce düzlük alana çıkarıp daha sonra da aşağıya indirme çalışması yapacak.

NE OLMUŞTU? 20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı. 22 Temmuz'da iki kişinin cenazesi, yerel rehber Barzani Ceylan ve arkadaşı tarafından bulunmuştu.