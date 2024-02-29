Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?

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Cenaze namazı, diğer namazlardan farklı bir usule sahiptir. Rüku ve secde gibi adımlar içermez. Namaz, genellikle bir meydanda veya cami avlusunda toplanan cemaatle birlikte kılınır. Namaz kılmak için cenazenin üzerine konulduğu bir yer veya mezarlık seçilir. İmam, cemaatin önünde durarak namazı yönetir ve cemaat de arkasında saf tutar.

Cenaze namazı, Müslüman toplumunun bir araya gelerek birlik ve dayanışma ruhunu gösterdiği bir ibadet şeklidir. Bu namaz, ölen kişiye veda etmenin yanı sıra, hayatta kalanlara da ölümün anlamını hatırlatır ve ahirete hazırlıklı olmaları gerektiği mesajını verir. Bu nedenle, cenaze namazı İslam toplumunda derin bir manevi ve sosyal öneme sahiptir. Peki gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı kaç rekattır?

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Cenaze Namazı Kaç Rekattır?

Cenaze namazı, toplamda 1 rekattır. Bu rekatta rüku ve secde gibi hareketler yapılmaz. Namaz, imamın tekbir getirerek dua okumasıyla başlar ve selam verilerek sona erer. Bu nedenle cenaze namazı, sadece 1 rekattan oluşur. Cenaze namazında hangi dualar okunur?

Gıyabi Cenaze Namazı Nasıl Kılınır?

Gıyabi cenaze namazı, bir kişinin cenazesiyle fiziken bulunmadan, o kişinin öldüğü yerden uzakta kılınan bir cenaze namazıdır. Bu durumda, cenaze namazının kılınacağı kişi fiziken bulunamadığı için, namaz gıyaben yani o kişinin bulunduğu yerde fiziken kılınmamaktadır. Gıyabi cenaze namazı, ölünün bulunduğu yerde kılınırken, katılanların ise namazı kıldığı kişinin bulunmadığı yerde niyet ederek kılınır.

Gıyabi cenaze namazını kılmak için imamın önde, cemaatin ise arkada saf tutması gerekmektedir. Cemaat, niyet ettikten sonra imamın sesini duyabilecekleri bir mesafede dururlar. Niyet ederken, "Allah için namaza, meyyit için duaya, er kişi (veya hatun kişi) niyetine uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir. Niyetin ardından imam yüksek sesle, cemaat ise gizlice "Allahu Ekber" diyerek birinci tekbiri alır. Bu tekbir alınırken, imam ve cemaat ellerini kulak hizasına kaldırır ve göbek altına bağlarlar.

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Daha sonra imam ve cemaat gizlice Subhaneke duasını okur. Subhaneke duasında diğer namazlarda olmayan "ve celle senâük" cümlesi de okunur. Subhaneke duasının ardından eller kaldırılmadan, imam açıktan, cemaat ise gizlice "Allahu Ekber" diyerek ikinci tekbiri alır. Bu tekbirde hem imam, hem de cemaat "Allahumme salli ve Allahumme barik" duasını okurlar.

Üçüncü tekbir alındığında, cenaze duası okunur. Cenaze duasını bilmeyenler Fatiha Suresi veya Kunut dualarını okuyabilirler. Kunut dualarını bilmeyenler ise "Rabbena" duasını veya kolaylarına gelen başka duaları okuyabilirler. Dua edildikten sonra eller kaldırılmadan dördüncü tekbir alınır ve bir şey okunmaksızın baş önce sağa çevrilerek "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" denir. Ardından baş sol tarafa çevrilerek aynı şekilde selam verilir ve cenaze namazı tamamlanmış olur.

Cenaze Namazında Hangi Dualar Okunur?

Cenaze namazında okunan dualar, hem ölü için dua etmek hem de Allah'a hamd ve sena etmek için kullanılır. İşte cenaze namazında okunan ana dualar:

Subhâneke, Allahümme ve bi hamdike ve tebârekesmuke ve teâlâ ceddüke ve celle senâüke ve lâ ilâhe ğayruk.

Bu dua, "Seni tenzih ederim Allah'ım, hamd sana mahsustur, mübarek ve yüce olan isminle seni yüceltiyorum, senin azametin yücedir, senin senanı yüceltiyorum, senden başka ilah yoktur" anlamına gelir.

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Allahümme Salli duası şu şekildedir:

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin, kemâ sallayte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme, inneke hamîdün mecîd. Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin, kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme, inneke hamîdün mecîd.

Bu dua, "Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed'in âline salât eyle, İbrahim'e ve İbrahim'in âline salât eyle. Şüphesiz sen, övgüye layık ve yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed'in âline bereket ver, İbrahim'e ve İbrahim'in âline bereket ver. Şüphesiz sen, övgüye layık ve yücesin" anlamına gelir.

Cenaze duası, ölünün ruhu için dua edilir. Öncelikle Fatiha Suresi okunabilir, ardından dua edilir. Cenaze duası şu şekildedir:

Allahümmeğfir lihayyina ve meyyitina veşahidina ve ğaibina ve sağirina ve kebirina ve zakarina ve ünsâna. Allahümme men ahyeytehu minnâ fe-ahyihî alâl-İslâm, ve men teveffeytehu minnâ fe-teveffehu alâl-îmân. Allahümme lâ tahrimnâ ecrâhu ve lâ tedillnâ ba'dahu.

Bu dua, "Allah'ım, yaşayanlarımızı, ölenlerimizi, bize şahit olanları, olmayanları, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı bağışla. Allah'ım, bizden yaşayanı İslam üzerine yaşat ve bizden öleni iman üzerine öldür. Allah'ım, onun sevabını bizden esirgeme ve ondan sonra bizi sapıtmış olarak bırakma" anlamına gelir.

Cenaze namazının sonunda, dördüncü tekbir alındıktan sonra, baş önce sağa, sonra sola çevrilir ve "Esselâmü aleyküm ve rahmetullah" denilir. Bu, ölen kişiye ve tüm müminlere selam ve rahmet dilemektir. Bu dualar, cenaze namazının temel dualarıdır. Ancak bazı durumlarda, bu dualara ek olarak kişisel dualar da edilebilir veya Kunut duaları okunabilir. Cenaze namazı kılınırken niyetin ihlasla yapılması, duaların samimiyetle edilmesi önemlidir.

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