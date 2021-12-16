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Cemrenaz Turhan: Annem botoks yaptırmama izin vermiyor!

Cemrenaz Turhan: Annem botoks yaptırmama izin vermiyor! 

Miss Turkey 2021 yarışmasında 2. olan Cemrenaz Turhan, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Babasının dermatolog olduğunu ifade eden Turhan, "Babam 'Alnına botoks yaptır' diyor ama annem erken olduğunu düşündüğü için izin vermiyor" dedi

16.12.2021 - 16:51 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz günlerde ülkemizi temsil etmek için Kainat Güzellik Yarışması'nda boy gösteren ancak dereceye giremeyen Miss Turkey 2021'de 2. olan Cemrenaz Turhan, 'Magazin Masası' programına konuk oldu. 

  • Yarışmaya katılmak gibi bir niyetinin olmadığını, mühendislik kariyeri yapmak isterken Miss Turkey yarışmasıyla hayatının değiştiğini söyleyen Turhan, Kainat Güzellik Yarışması’nda yaşadıklarını anlattı.

  • "HERKES BURCU BİRİCİK VE CAN YAMAN'I SORDU"

    İsrail'de gerçekleşen 2021 Kainat Güzellik Yarışması'nda herkesin Türk dizileri ve oyuncularıyla ilgili sorular sorduğunu belirten Cemrenaz Turhan, "Herkes, Burcu Biricik ve Can Yaman'ı sordu, inanılmaz tanınıyorlar." dedi.

  • "ANNEM BOTOKS YAPTIRMAMA İZİN VERMİYOR"

    Ayrıca babasının dermatolog olduğunu ifade eden Turhan, "Babam 'Alnına botoks yaptır' diyor ama annem erken olduğunu düşündüğü için izin vermiyor." şeklinde konuştu. 

  • Cemrenaz Turhan, 23 yaşında ve 1,82 boyunda. Turhan, Bahçeşehir Üniversitesi Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi'nde İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi. 

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