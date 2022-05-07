Anne olmakla birlikte hayatının nasıl bir değişime uğradığı hakkında konuşan ünlü şarkıcı, "Hayatımı çok uzun süredir kendi düzenim ve disiplinim içinde yaşarken, bir anda bebeğimin saatleri, düzeni ve huzuruna göre değiştirdim. Sosyalleşmekten tutun, yediğime, içtiğime, uyuduğum uykuya kadar her şeye, onun doğrultusunda karar vermeye başladım. Beklentim de bu şekildeydi; çok şaşırıp afallamadım, kendimi uzun bir süre bu şekilde yaşamaya hazırlamıştım. Tecrübe sahibi arkadaşlarımdan az çok bir farkındalığım vardı duruma." dedi.