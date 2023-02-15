Cemile öğretmen 8 aylık hamileymiş!

DHA'da yer alan habere göre arama-kurtarma çalışmaları sırasında, enkazda Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı; eşi Ozan Aydın ile kızı Öykü Ada (5) ise enkazdan sağ çıkarıldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."