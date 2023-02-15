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Cemile öğretmen 8 aylık hamileymiş!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, apartman enkazında kalan 32 yaşındaki Türkçe öğretmeni Cemile Çeneli Aydın´ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Cemile öğretmenin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi

Giriş: 15.02.2023 - 15:45 | Güncelleme: ABONE OL
Cemile öğretmen 8 aylık hamileymiş! - Son dakika deprem haberleri
Cemile öğretmen 8 aylık hamileymiş!
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DHA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki imam hatip ortaokulunda 2 yıldır Türkçe öğretmeni olarak görev yapan, 8 aylık hamile Cemile Çeneli Aydın'ın (32) ailesiyle oturduğu apartman, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yıkıldı.

EŞİ VE KIZI SAĞ OLARAK ENKAZDAN ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre arama-kurtarma çalışmaları sırasında, enkazda Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı; eşi Ozan Aydın ile kızı Öykü Ada (5) ise enkazdan sağ çıkarıldı.

CENAZESİ MANİSA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Cemile Çeneli Aydın'ın cenazesi, Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirildi. Cenazeye, aile yakınlarının yanı sıra Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör ve yakınları katıldı.

Cemile Çeneli Aydın'ın cenazesi, Çarıkkaralar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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