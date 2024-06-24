Cemile isminin anlamı nedir? Cemile ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Cemile isminin analizi

Cemile ismi de geçmişten günümüze popülerliğini koruyan bir isimdir. Kız çocukları için tercih edilmektedir. Hem kulağa hoş gelmesi hem de güzel anlamlar içermesi sebebiyle anne ve baba adaylarının ilgisini çekmektedir. Cemile isminin anlamı, Cemile ne demek, Cemile Kuran’da geçiyor mu, Cemile isminin analizi nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Cemile İsminin Anlamı

İsimler anlamlarıyla bir bütün oluşturmaktadır. Bu sebeple de yeni tanıştığımız birine ismini ve isminin anlamını sorarız. İsminin anlamını bilmiyorsak araştırırız. Anne ve baba adayları da isimler hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ister. Çocuklarına güzel anlamlar taşıyan isimleri tercih ederler. Kötü anlamlar taşıyan isimler seçilmez. Günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte isimlerin anlamlarına erişim de kolaylaşmıştır. Merak ettiğimiz bir ismin anlamını kolayca öğrenebiliriz. Cemile ismi de kız çocukları için yaygın olarak kullanılan isimler arasında yer almaktadır. Geçmişten günümüze tercih edilen isimlerden biridir. TDK’da yer alan bilgilere göre, Cemile isminin anlamları şunlardır: