Cemal Hünal'dan boşanma sonrası kutlama

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Cemal Hünal, 13 yıllık eşi Lale Cangal ile 10 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak boşandı.

Duruşma başlamadan önce İstanbul Aile Mahkemesi’nin önüne gelen Cemal Hünal, bir kenara geçip duruşma saatini kitap okuyarak bekledi.

13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti Haberi Görüntüle

Kısa süre sonra Lale Cangal’ın mahkeme salonu önüne gelmesiyle birlikte kitabı çantasına koyan Cemal Hünal, boşanmak için davaya girmek üzere olduğu eşiyle selamlaştı.

Boşandıktan kısa süre denize açılan Cemal Hünal, balık tuttuğu anlarını paylaştı.

Boşandıktan sonra denize açıldı Haberi Görüntüle

Cemal Hünal, aynı günün akşamında ise yaş gününü kutladı. 48 yaşındaki oyuncunun keyfinin bir hayli yerinde olduğu görülürken, arkadaşlarına; hayatına yeni bir sayfa açmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

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