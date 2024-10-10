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        Haberler Magazin Cemal Hünal'dan boşanma sonrası kutlama

        Cemal Hünal'dan boşanma sonrası kutlama

        Cemal Hünal, Lale Cangal'dan boşandığı gün denize açılıp balık tuttu. Aynı günün akşamında ise yaş gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 11:58 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:10
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        Boşanma sonrası kutlama
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        Cemal Hünal, 13 yıllık eşi Lale Cangal ile 10 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak boşandı.

        Duruşma başlamadan önce İstanbul Aile Mahkemesi’nin önüne gelen Cemal Hünal, bir kenara geçip duruşma saatini kitap okuyarak bekledi.

        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
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        Kısa süre sonra Lale Cangal’ın mahkeme salonu önüne gelmesiyle birlikte kitabı çantasına koyan Cemal Hünal, boşanmak için davaya girmek üzere olduğu eşiyle selamlaştı.

        Boşandıktan kısa süre denize açılan Cemal Hünal, balık tuttuğu anlarını paylaştı.

        Boşandıktan sonra denize açıldı
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        Cemal Hünal, aynı günün akşamında ise yaş gününü kutladı. 48 yaşındaki oyuncunun keyfinin bir hayli yerinde olduğu görülürken, arkadaşlarına; hayatına yeni bir sayfa açmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

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        #Cemal Hünal
        #Lale Cangal

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