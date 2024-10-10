Cemal Hünal'dan boşanma sonrası kutlama
Cemal Hünal, Lale Cangal'dan boşandığı gün denize açılıp balık tuttu. Aynı günün akşamında ise yaş gününü kutladı
Cemal Hünal, 13 yıllık eşi Lale Cangal ile 10 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak boşandı.
Duruşma başlamadan önce İstanbul Aile Mahkemesi’nin önüne gelen Cemal Hünal, bir kenara geçip duruşma saatini kitap okuyarak bekledi.
Kısa süre sonra Lale Cangal’ın mahkeme salonu önüne gelmesiyle birlikte kitabı çantasına koyan Cemal Hünal, boşanmak için davaya girmek üzere olduğu eşiyle selamlaştı.
Boşandıktan kısa süre denize açılan Cemal Hünal, balık tuttuğu anlarını paylaştı.
Cemal Hünal, aynı günün akşamında ise yaş gününü kutladı. 48 yaşındaki oyuncunun keyfinin bir hayli yerinde olduğu görülürken, arkadaşlarına; hayatına yeni bir sayfa açmanın heyecanını yaşadığını söyledi.