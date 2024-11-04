Cem Yılmaz spor hocasına meydan okudu: Bunu sen istedin - Magazin haberleri

Cem Yılmaz spor hocasına meydan okudu: Bunu sen istedin - Magazin haberleri

Cem Yılmaz, zaman zaman günlük hayatındaki kesitleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşmaya devam ediyor.

Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü komedyen, bu sefer bir spor hocasına meydan okudu.

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"BUNU SEN İSTEDİN"

Kaslı olduğu görülen bu fotoğrafını yayımlayan Cem Yılmaz, spor hocasına; "Bunu sen istedin. Eski badicinin hayatı" sözleriyle seslendi.