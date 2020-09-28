Cem Yılmaz: Oyuncu kadrosu henüz belli değil - Magazin haberleri

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Ünlü komedyen ve yönetmen Cem Yılmaz, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir süre mağazaları dolaşan Yılmaz, alışverişini noktaladıktan sonra gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Cem Yılmaz, "Ekim ayı gibi tekrar gösterilere başlıyorum. Şu anda Netflix'te yayınlanması söz konusu değil. Biraz daha seyirciyle sahnede buluşacağım. İlerleyen yıllarda olabilir" ifadelerini kullandı.

'G. O. R. A' ve 'Arif V 216' filmlerinde dikkat çeken 'Erşan Kuneri' karakteri için 8 bölümlük mini bir dizi çekeceğini açıklayan Yılmaz, "Sonbahar gibi çekimlerine başlayacağız. Oyuncu kadrosu henüz belli değil. Dizi yerli bir dijital platformda yayınlanacak" şeklinde konuştu.