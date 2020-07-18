'Erşan Kuneri' geliyor!

Cem Yılmaz, 'G.O.R.A' ve 'Arif V 216' filmlerinde kısacık görünen fakat seyircinin en sevdiği karakterlerden olan 'yapımcı-DJ' Erşan Kuneri'nin dizisi için çalışmalar başladığını açıkladı.



Covid-19 nedeniyle sinema dünyasında yaprak kıpırdamazken sinema severleri heyecanlandıran haber Cem Yılmaz'dan geldi.

Yılmaz, 2004'te G.O.R.A filminde seks filmleri yapımcısı olarak gözüken ve yarattığı kült karakterler arasına giren Erşan Kuneri'nin dizisinin yapmak için çalışmalara başladığını açıkladı.

Erşan Kuneri- G.O.R.A (2004)

Hayranlarının yıllardır bir sinema filmi olması için bastırdığı Erşan Kuneri'yi 2018'de 'Arif V 216' filminde bu kez 60'lı yılların sonunda bir diskoda DJ olarak beyazperdeye getiren ünlü komedyen Erşan Kuneri dizisizin Instgaram hesabında paylaştığı kendi çizdiği bir eskizle duyurdu:

"Evet sonunda... Erşan Kuneri'nin 1975-78 arasında sinema macerasını anlatacağım ERŞAN KUNERİ dizisine başlıyorum. 2022'ye hazır olur. Önce bir eskiz, karalama ile başlar, sonra etlenir canlanır..."

Cem Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede on binlerce 'like' aldı.