Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Muhabirleri kırmayarak soruları cevaplayan Sarıkaya, "Her şey yolunda nasıl olsun. Dijital medya için bir şeyler düşünüyorum ama bu sene değil, önümüzdeki yıl inşallah' dedi.