"BENİ TANIDINIZ AMA DEĞİL Mİ?"

Öte yandan Yılmaz ve Demirbulut, iki ay önce Etiler'deki bir mekanda baş başa yemekteydi. İkili, restorandan çıkmalarının ardından Cem Yılmaz'ın Levent'teki evine girerken görüntülenmişti.

Gazetecilerin, "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun. Yanınızdaki hanımefendiyi tanıyamadık. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna ünlü komedyen, "Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Beni tanıdınız ama değil mi?" demekle yetinmişti.