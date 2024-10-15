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        Haberler Magazin Cem Yılmaz'ı 'Erşan Kuneri'nin yaşlılığına dönüştürmek için yapılan makyaj 6 saat sürdü - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz'ı yaşlandırmak 6 saat sürdü

        Cem Yılmaz'ın 'Erşan Kuneri' dizisi ikinci sezon sahneleri için yaşlandırma tekniğiyle yapılan makyajı 6 saat sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 10:31 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:31
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        Cem Yılmaz'ı yaşlandırmak 6 saat sürdü
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        Cem Yılmaz, 'Erşan Kuneri' dizisinin ikinci sezonu yayınladı. Yılmaz, dizinin ikinci sezonunda Erşan Kuneri'nin yaşlılığını canlandırmak için makyaj masasına oturdu.

        'Erşan Kuneri'nin yaşlandırma tekniğinin her aşaması paylaşıldı.

        'Erşan Kuneri'nin 84'üncü yaşına dönmesi yaklaşık 6 saat sürdü.

        Cem Yılmaz başta olmak üzere 'Erşan Kuneri'nin ikinci sezonun oyuncu kadrosunda; Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal, Bülent Şakrak, Bora Akkaş, Merve Dizdar, Celal Kadri Kınoğlu, Hande Yılmaz, Alişan Uğur ve Ozan Çelik Cengiz Bozkurt gibi isimler yer alıyor.

        ERŞAN KUNERİ'NİN KONUSU NEDİR?

        Erşan Kuneri, 84 yaşına basmış ve hayatıyla filmleri hakkında yapılacak bir röportaj için geçmişini paylaşmaya karar vermiştir. Anılarıyla izleyiciyi 1980'lerin ortalarına götüren Kuneri, eski oyuncu arkadaşları ve ekibe katılan yeni yeteneklerle birlikte hayata geçirdiği filmleri anlatır. Ayrıca, günümüzde inzivaya çekildiği evindeki yaşamını da gözler önüne serer.

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        #cem yılmaz
        #Yaşlandırma makyajı
        #Erşan Kuneri

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