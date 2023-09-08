Cem Yılmaz emekli maaşını açıkladı
Cem Yılmaz, Erşan Kuneri setinden fotoğrafını paylaşarak, emekli maaşının 12 bin 800 TL olduğunu açıkladı
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Cem Yılmaz, EYT kapsamında Bağ - Kur'dan emekli olmuştu.
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Ünlü komedyen, sosyal medya hesabından emekli maaşını açıkladı.
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Cem Yılmaz, Erşan Kuneri setinden bir fotoğrafını paylaşarak, "1996'dan beri setteyim. Etti mi sana 27 sene... Maaş 12 bin 800 TL. Allah bereket versin" notunu düştü.
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ONLAR DA EYT'Lİ
Müzisyen Teoman da EYT'den emekli olmuştu. Daha önce "Ben yarı emekliyim" ifadelerini kullanan Teoman, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık. Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" demişti.
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SHOW TV'nin iddialı dizi 'Aile'de rol alan Nejat İşler de EYT'den emekli olduğunu duyurmuştu.