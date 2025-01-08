Cem Yılmaz'dan yeni kırık lamba açıklaması: Bir sürü insan üzüldü
Geçtiğimiz günlerde sipariş ettiği 43 bin TL'lik lambasının kırık gelmesi üzerine başından geçenleri anlatıp sitem eden Cem Yılmaz, yeni bir açıklamada bulundu; "Evet, lamba işi biraz uzadı" diyen ünlü komedyen; "Bir sürü insan da üzüldü. İş bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden bu konuyu olgunlukla kapatıyorum. Üzülen herkesten bu sefer ben özür dilerim" ifadelerini kullandı
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Cem Yılmaz, kısa bir süre önce Beymen'den 43 bin TL değerinde lamba sipariş etti. Ancak Bakara Collection'ın en hesaplı lambalarından olan ürün kırık gelmiş ve bunun üzerine ünlü komedyen, yaşadıklarını sosyal medya aracılığı ile takipçileriyle paylaşmıştı.
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KIRIK LAMBANIN FOTOĞRAFINI GÖSTERMİŞTİ
Kırık lambanın da fotoğrafını yayımlayan Cem Yılmaz; "Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi. Fiziken geri gönderdim, rica ettim; "Yok" dediler. Online'dan kayıt oluşturun. 'Tamam' dedik. Beymen'in uygulamasından kayıt oluşturdum. Arayan, soran yok. 'Lamba 43 bin TL' dedim, ya sabır. Bakara Collection'a mail attım, dediler; "Yok, biz kontrol edip kutuya koyuyoruz!" ifadelerini kullanmıştı.
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"MARKASINA 43 MİLYONLUK ZARAR VEREN ARKADAŞLARI KUTLUYORUM" DEMİŞTİ
Yaşadığı durum nedeniyle bir hayli canı sıkılan ünlü komedyen ardından sözlerini şöyle sürdürmüştü: Yani diyor ki; "Cem efendi, lambayı kırmışsın, bırak şimdi iade ayaklarını." Ben de huzurunuzda 43 bin TL'lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.
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CEM YILMAZ'DAN YENİ AÇIKLAMA: BİR SÜRÜ İNSAN ÜZÜLDÜ
Tüm bunların ardından saatler sonra kırık lamba fotoğraflı paylaşımını sosyal medya hesabından silen Cem Yılmaz, konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı: Evet, lamba işi biraz evet uzadı... Bir sürü insan da üzüldü. İş bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden bu konuyu olgunlukla kapatıyorum. Çünkü bu işlerde final "Sana yakışmadı ağabey"e gelir adım gibi eminim. Kırık lamba tek derdimiz olsun. Samimiyetle beni arayan yetkililerin yüzü suyu hürmetine postu kaldırdım. İki konu önemli; memlekette hem 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' tavrından şikâyet ederiz ama final 'Aaa, vallahi bilmiyorduk. Eee, siz bildiğimiz Cem Yılmaz mıydınız?'a gelir iş... Ne yani lamba alırken 'Ben Cem Yılmaz'ım kardaş ona göre ha'mı diyelim? Allah'a şükür ben o kadar delirmedim 30 yıldır. Tekrar üzülen herkesten bu sefer ben özür dilerim"