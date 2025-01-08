Cem Yılmaz'dan yeni kırık lamba açıklaması: Bir sürü insan üzüldü

CEM YILMAZ'DAN YENİ AÇIKLAMA: BİR SÜRÜ İNSAN ÜZÜLDÜ

Tüm bunların ardından saatler sonra kırık lamba fotoğraflı paylaşımını sosyal medya hesabından silen Cem Yılmaz, konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı: Evet, lamba işi biraz evet uzadı... Bir sürü insan da üzüldü. İş bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden bu konuyu olgunlukla kapatıyorum. Çünkü bu işlerde final "Sana yakışmadı ağabey"e gelir adım gibi eminim. Kırık lamba tek derdimiz olsun. Samimiyetle beni arayan yetkililerin yüzü suyu hürmetine postu kaldırdım. İki konu önemli; memlekette hem 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' tavrından şikâyet ederiz ama final 'Aaa, vallahi bilmiyorduk. Eee, siz bildiğimiz Cem Yılmaz mıydınız?'a gelir iş... Ne yani lamba alırken 'Ben Cem Yılmaz'ım kardaş ona göre ha'mı diyelim? Allah'a şükür ben o kadar delirmedim 30 yıldır. Tekrar üzülen herkesten bu sefer ben özür dilerim"