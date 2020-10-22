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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, SMA hastası çocukların tedavisinde yaşanan sorunlarla ile ilgili paylaşımlarda bulunmuştu.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Yılmaz, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bana verdiği bilgiyi paylaşıyorum, 'SMA'lı hiç bir çocuk tedaviden mahrum kalmayacak, devlet için ilacın fiyatının yüksekliği bir mesele değil' dediler. Bu iyi kısmı sağ olsunlar. Ancak hastalık amansız ve birçok ilaç da deney aşamasında veyahut yalnızca semptom giderici. O nedenle “ticaret” kısmı manipülasyona da açık. Ne diyelim... En yakın zamanda güzel haberler alınır. İlgilenen herkese, her kuruma teşekkür ederim. Ailelerimizin tümüne sağlık diliyorum." ifadelerini kullandı.