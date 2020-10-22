Cem Yılmaz, koronavirüs pandemisi nedeniyle aylardır mücadele eden sağlık çalışanları için moral toplantıları ve söyleyişiler yapabileceğini açıkladı.
Ünlü komedyen, bu konuda Sağlık Bakanlığı'na bir öneride bulundu.
Yılmaz, "Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir. Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim." açıklamasını yaptı.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN YILMAZ'A DESTEK
Cem Yılmaz, yaptığı çağrıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan cevap geldiğini bildirdi. Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter'den şu ifadelere yer verdi:
Sayın Sağlık Bakanımız bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok tesekkür ediyorum. Doktorlarımız, hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileriyle nasıl buluşacağımızı planlayıp sağlıkla gülümseyeceğiz. Umudum bu.
Yılmaz, bu önerisinden sonra kendisine gelen bazı tepkileri sosyal medya sayfasına taşıdı. Komedyen, "Sanıyorum bu kadarı yeter. Siz bildiğiniz gibi yapın kardeşim. Teşekkürler" dedi.
Cem Yılmaz, "Abi yeni film mi geliyor, nedir bu reklam?" yorumunu yapan bir takipçisine de kayıtsız kalmadı. Ünlü komedyen, "Evet kardeşim, çözdün işi. Bütün sırrı bozdun. Bütün dünyada pandemi yüzünden sinema üretimi durmuşken, sinema salonları kapanmışken evet, bildin. Yeni film geliyor. Bak bu da PR'ı..." yanıtını verdi.
SMA HASTALARI İÇİN ÇAĞRI YAPTI
SMA hastaları için de çağrıda bulunan Yılmaz, şunları söylemişti:
Dostlarım; iyi, güzel insanlar. Yakın zamanda özellikle bir konuda çok mesaj alıyorum. Çaresiz kaldığım bir hadise olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim. SMA hastası küçük yavrular... Aileler her türlü çabayı göstermelerine rağmen bu amansız hastalıkla mücadelede yeterli desteği göremiyorlar. Tedavi, ilaçlar çok pahalı. Evet sen, ben maddi yardım edelim. Elbette olan, olmayanla paylaşacak. Bu böyle.
Ama yetkililerden rica ediyorum, SMA hastalığı ile mücadele için devletimiz bir bütçe ayırıyor mu? Bu ailelere bir kolaylık, bir destek... İlaçların ülkemize getirebilmesi bile işin maddi kısmına çok olumlu etki edebilir. Kulak verdiğim iki aile de böyle söyledi. Dostlarım ben elimden geleni yaparım.
"KAHRAMANLIK YAPAYIM DERDİNDE DEĞİLİM"
Sizden hepinizden rica ediyorum, pamuk eller cebe bölümü işin en kolay bölümü. Ben kahramanlık yapayım şunu yapayım derdinde de değilim.
Akıl akıldan üstündür. SMA'lı yavrular için "Ne yaparız, ne yapalım?" derseniz en yetkilisinden, konuya en uzak kişisine kadar fikrinize yardımınıza ihtiyacım var. Şimdi zaten kampanya sürdüren iki kardeşimizi paylaşıyorum. Bu ailelere moral, maddi destek, fikir verecek, yol gösterecek herkesin, her kurumun karşısında saygıyla eğiliyorum. Hepinize sağlık diliyorum. Cem...
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