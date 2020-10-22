Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile keyifli bir gün geçirdi. Yılmaz, oğlu ile karşılıklı tavla oynadığı anları Instagram hesabına ekledi.

47 yaşındaki ünlü komedyen, oğluna 4-2 yenildiğini açıklayarak baba-oğul pozunu takipçileriyle paylaştı.