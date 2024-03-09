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        Haberler Magazin Cem Yılmaz, acılı gününde Zafer Algöz'ü yalnız bırakmadı

        Cem Yılmaz, acılı gününde Zafer Algöz'ü yalnız bırakmadı

        Zafer Algöz'ün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 83 yaşındaki annesi Güner Algöz, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi. Cem Yılmaz, yakın arkadaşı Zafer Algöz'ü acılı gününde yalnız bırakmadı 

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 09.03.2024 - 19:46 Güncelleme: 09.03.2024 - 20:01
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        Acılı gününde yalnız bırakmadı
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        Zafer Algöz'ün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 83 yaşındaki annesi Güner Algöz'ün cenazesi, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

        YOĞUN BAKIMDAYDI

        Zafer Algöz - Güner Algöz

        Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde hayatını dün kaybeden Güner Algöz için Koca Camii'de ikindi vaktinde cenaze namazı kılındı.

        YAKIN ARKADAŞLARI YANINDAYDI

        Güner Algöz'ün cenazesine oğlu Zafer Algöz'ün yanı sıra Cem Yılmaz, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ailesi ve yakınları katıldı.

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        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Güner Alagöz'ün cenazesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Geriş Mezarlığında defnedildi. Algöz'ün anne ve babası uzun yıllardır Burhaniye'de yaşıyordu.

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        #cem yılmaz
        #Zafer Algöz
        #Güner Algöz

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