Cem Özer'den metro çıkışı: Üstünüze atlayıp yemiyorlar

"TRAFİKTE KALMANIN HİÇBİR ANLAMI YOK"

Konuyla ilgili düşüncelerini sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla dile getiren Cem Özer, "Minnacık ünü olanlar yurt dışına çıkar çıkmaz hemen metroya koşup fotoğraf paylaşıyor. Arkadaşlar, burada da metro kullanabilirsiniz, üstünüze atlayıp yemiyorlar. Trafikte kalmanın hiçbir anlamı yok" ifadelerini kullandı.