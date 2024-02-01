Cem Hakko ile Ronit Gülcan ayrıldı 

REKLAM advertisement1

İş insanı Cem Hakko ile Ronit Gülcan, aldıkları ortak kararla evliliklerini sonlandırdı.

Hakko ile Gülcan, dostça ayrıldıklarını ifade etti.

Cem Hakko ile Ronit Gülcan

Cem Hakko ile Ronit Gülcan, avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada; "Karşılıklı sevgi, saygı ve mutabakat çerçevesinde alınan söz konusu kararla ilgili tüm süreç hassas bir şekilde yürütülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Fotoğraflar: Depo