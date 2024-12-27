Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; BKM yapımı, Hakan Algül'ün yönettiği Cem Gelinoğlu imzalı yeni filmi ‘Tur Rehberi’, yeni yılın ilk gününde gösterime girecek. Film ekibi, gösterim öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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"HEYECANLANMAMAK ELDE DEĞİL"

Cem Gelinoğlu: Yılın ilk filmi bize nasip oldu, 1 Ocak’ta sinemalardayız, heyecanlanmamak elde değil. Üzerinde buram buram emek olan bir film. Bir kolektif zekâ ürünü yaratmaya çalıştık. Ben Antalya’nın Tarkan’ı 'Prens Ercü' karakterini oynuyorum. Kendisi işine arzuyla bağlı, biraz hırslı bir adam. Bizim jenerasyonumuzdaki herkes gibi içinde biraz Tarkan var. Çok talihli bir adam değil, birtakım sınavlar vermesi gerekiyor. 'Bazı sınavlar siz onu geçene kadar devam eder' diye bir söz var 'Ercü’nün hikâyesi tam olarak böyle. Biz bu senaryoyu dört arkadaş yazdık; Muhammer Tali, Onur Dur ve İrem Tuğba Erol. Bu isimleri özellikle zikretmek istiyorum çünkü Türk sinemasında senaristlerin rolü çok büyük ve çok önemli. Senaryonun ne kadar önemli olduğunu bu camiadaki herkesin anlaması gerekiyor. Benimle çalıştıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. İyi hikâyeler, iyi sinemalar, iyi yazarların elinden çıkacak. Özenle yapılmış filmler yapılırsa ben sinemanın tekrar eskisi gibi olacağını düşünüyorum. Ayrıca İstanbul, Bursa, İzmir ve Eskişehir’de izleyicili gösterimlerimiz olacak herkesi bekliyoruz.

REKLAM "CEM İLE ÇALIŞMAYI OLDUM OLASI ÇOK İSTEDİM" Eda Akalın: Senaryoyu aldığımdan beri çok heyecanlıydım, çok etkilendim. Cem ile çalışmayı da oldum olası çok istedim. Bütün set sürecinde birçok şey öğrendim ve gerçekten hep söyledikleri gibi çok eğlendim çekerken. Engin Türkoğlu: Benim ilk filmimdi, çok mutlu oldum, bir sürü şey öğrendim. 'Muharrem' karakterini canlandırıyorum, turun şoförü benim. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım çok da komik bir film oldu. İzleyen herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum.