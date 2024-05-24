Cem Gelinoğlu: Büyük sanatçı nasıl olunur?

‘Tur Rehberi’nin ikinci şansı hak eden ve hayatta bir arayışı olan ‘Ercüment’in hikâyesini anlattığını söyleyen Gelinoğlu ‘Filmde hem güldürelim hem de derdimizi anlatalım istedim. İzleyicilerde empati duygusunu uyandırabilirsek çok mutlu olurum’ diyerek sözlerini sonlandırdı.

2024 kış sezonunda izleyicilerle buluşacak olan filmin konusu ise şöyle: Ercüment ölmeye yemin etmiş yaşlı bir tur ekibiyle hayatının en zor yolculuğuna çıkar. Hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bu turda katılımcıları hayatta tutabilmek zorunda olan bir tur rehberinin komik, adrenalin dolu ve heyecanlı mücadelesinde kazanan kim olacak?