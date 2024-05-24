Cem Gelinoğlu: Büyük sanatçı nasıl olunur?
'Tur Rehberi'nin senaristi ve başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu, filmde kamera karşısına geçen usta oyuncular için şu yorumu yaptı; "Nasıl büyük oyuncu olunacağını gördük"
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BKM’nin Cem Gelinoğlu imzalı yeni filmi ‘Tur Rehberi’nin çekimleri sona geldi. Antalya’da başlayan set İstanbul’daki çekimleri ile bu hafta bitiyor. Tüm ekip, final gününden önce afiş çekimi için biraraya geldi.
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Başrolünü Cem Gelinoğlu’nun, yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği ‘Tur Rehberi’, beşazperdeye ölmeye yemin etmiş yaşlı bir tur ekibiyle hayatının en zor yolculuğuna çıkan Ercüment’in komedi ve adrenalin dolu hikâyesini yansıtacak.
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7’DEN 77’YE GÖRKEMLİ KADRO
Filmde Cem Gelinoğlu ile birlikte hem genç kuşağın önemli isimleri hem de Türk sineması ve tiyatrosunun duayenleri rol aldı. Filmin seti adeta kuşaklar arası bir buluşma gibiydi.
Alp Öyken, Atılgan Gümüş, Eda Akalın, Engin Türkoğlu, Kevork Malikyan, Macit Koper, Meral Çetinkaya, Metin Coşkun, Melisa Duru Ünal, Sadık Gürbüz, Suna Selen, Vedat Erincin ve Tarık Papuççuoğlu’nun yer aldığı ‘Tur Rehberi’ kadrosu afiş çekiminde bir araya geldi ve setin nasıl geçtiğini basın mensuplarına anlattı.
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Ustalar; Alp Öyken, Kevork Malikyan, Macit Koper, Meral Çetinkaya, Metin Coşkun, Sadık Gürbüz, Suna Selen, Vedat Erincin ise projeye dahil olmalarından çok memnun olduklarını aynı zamanda kendileri için de bir efor testi olduğunu dile getirdi. Kendi yaş gruplarının da hafife alınmaması gerektiğinin altını çizen Meral Çetinkaya, hep birlikte dinamik bir iş çıkardıklarını söyledi.
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Cem Gelinoğlu, Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal, usta isimlerle bir arada olmaktan ve bu projeyi gerçekleştirmekten dolayı büyük mutluluk ve minnet duyduklarını dile getirirken setin her anında bir şeyler öğrenebildiklerinden bahsettiler.
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‘NASIL BÜYÜK SANATÇI OLUNACAĞINI GÖRMÜŞ OLDUK’
Cem Gelinoğlu ‘Tur Rehberi’ ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktarırken ‘Gönlümüzde büyük yerleri olan ustalarımız bize bu projede eşlik etti. Onlarla disiplini yeniden öğrendik. ‘Nasıl büyük sanatçı olunur’ görmüş olduk onların sayesinde. Çok minnettarım bizi kabul ettikleri için, iyi ki yanımdasınız iyi ki beraberiz’ dedi.
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‘Tur Rehberi’nin ikinci şansı hak eden ve hayatta bir arayışı olan ‘Ercüment’in hikâyesini anlattığını söyleyen Gelinoğlu ‘Filmde hem güldürelim hem de derdimizi anlatalım istedim. İzleyicilerde empati duygusunu uyandırabilirsek çok mutlu olurum’ diyerek sözlerini sonlandırdı.
2024 kış sezonunda izleyicilerle buluşacak olan filmin konusu ise şöyle: Ercüment ölmeye yemin etmiş yaşlı bir tur ekibiyle hayatının en zor yolculuğuna çıkar. Hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bu turda katılımcıları hayatta tutabilmek zorunda olan bir tur rehberinin komik, adrenalin dolu ve heyecanlı mücadelesinde kazanan kim olacak?