"CENAZE MUHAFAZA ALTINA ALINDI"

Otopsi kesisine bağlı olarak iki parça halinde kafatası mandibula ve maksilla kemiklerinde dişlerin soketlerinde olduğu her iki üst ve alt ekstremite büyük kemikleri, her iki skapula, her iki pelvis kemiği, sakrum, kosta vertebra, el ve ayak kemikleri otopsi örmek bezi içerisine konularak cenaze ceset torbası içerisinde muhafaza altına alındı” ifadeleri yer aldı.

"CESEDİN GÖRÜNTÜSÜ BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLECEK"

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılığı cesedin, Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini isterken olay yeri inceleme ekibine mezarın ve cesedin görüntülerini CD’ye aktararak cumhuriyet başsavcılığına göndermeleri talimatı verildi.

"KAFATASI DAĞINIK BİÇİMDE BULUNDU"

Tutanakta ölenin yakınlarının hazır bulunmaması nedeniyle ceset bütünlük arz etmese dahi kimlik teşhisi yapılamadığı belirtildi. Tutanakta şu ifadeler yer aldı: “Cesedin üzerinde kefen, bez veya cesedi çevreleyen herhangi bir materyal olmadığı tarafımızdan çıplak gözle görülmüş olup, kemikler ve kafatası dağınık bir şekilde toprak üstünde bulunmuştur.

"4 GÜN TEDBİR VE ÖNLEM ALINMADI"

Her ne kadar sayın Savcı tutanağın başında kolluk tarafından gerekli tedbir ve güvenlik önlemlerinin alındığını ifade etse de, talimat evrakının gönderildiği 26 Eylül 2024 ve sonrasında tarafımızca yapılan tespitler çerçevesinde özellikle ilk dört 4 kolluk tarafından hiçbir tedbir ve önlem alınmadığı, mezarın çevresinin korunmasına dair hiçbir tedbir ve önlemin alınmadığı tespit edilmiştir.