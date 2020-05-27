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Koronavirüs nedeniyle 2 ayı aşkın bir süredir kendisini evinde izole eden oyuncu Cem Davran, sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanıyor.

Bu süreçte neler yaptıklarını takipçilerinin beğenisine de sunan Davran, esprili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"BU GİDİŞ, GİDİŞ DEĞİL"

Oyuncu, yüzüne salatalık kabuklarını yapıştırıp telefonunun kamerasına verdiği pozunu yayınlayarak, "Bu gidiş, gidiş değil" ifadelerini kullandı.

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