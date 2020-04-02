Cem Davran: Çok zor günler hepimiz için - Magazin haberleri

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Tüm dünyaya yayılan salgına karşı insanlar tedbir almak için evden dışarı çıkmıyor.

Kendisini karantinaya alarak izolasyon kurallarına uyan oyuncu Cem Davran, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından maskeli siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, şunları söyledi:

"ÇOK ZOR GÜNLER HEPİMİZ İÇİN"

Biraz alışveriş yaptım döndüm eve. Söylenen bütün önlemleri alarak, fazla uzatmadan ve ihtiyaca yetecek kadar. Çok zor günler hepimiz için. Allah yardımcınız olsun, sağlıklı, huzurlu günler çok yakında olsun, dileğim, duam bu.

Moralinizi bozmamaya çalışın olur mu? Olur. Özellikle sağlık çalışanlarına sonsuz saygılarımla. Nazar değmesin hiçbirinize.

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