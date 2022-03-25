Cem Bölükbaşı kaza yaptı

Formula 2'de mücadele eden milli pilotumuz Cem Bölükbaşı, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında kaza yaptı. Duvara çarpan aracından sağlıklı bir şekilde çıkan Cem, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu belirtildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."