Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Motor Sporları

Cem Bölükbaşı hafta sonu Japonya'da piste çıkacak

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, hafta sonu TGM Grand Prix takımı ile Japonya'da Super Formula serisinde piste çıkacak.

Giriş: 06.04.2023 - 15:52 | Güncelleme: ABONE OL
Cem Bölükbaşı hafta sonu Japonya'da piste çıkacak
AA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyonun Japonya ayağı 7-9 Nisan tarihlerinde Fuji Uluslararası Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Yarın yapılacak antrenmanların ardından sezonun ilk yarışı 8 Nisan Cumartesi günü TSİ 08.15'te başlayacak, hafta sonunun ikinci yarışı ise 9 Nisan Pazar günü TSİ 08.30'da start alacak.

Ay-yıldızlı sporcunun 55 numaralı TGM Grand Prix aracında, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için #PrayForTürkiye logosu da bulunacak. Cem Bölükbaşı, ilk olarak bu logoyu 7 Mart'ta Japonya'da Suzuka Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun resmi testlerinde kullanmıştı.

Motor sporlarının köklü organizasyonlarından olan Super Formula, Formula 1'e en yakın seviye yarış serisi olarak kabul ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Binamız çürüğe çıkacak" diyerek karot örneği aldırtmadılar!
Kılıçdaroğlu ile Akşener görüştü
Kılıçdaroğlu ile Akşener görüştü
2023 ALES/1 sınav yerleri açıklandı!
2023 ALES/1 sınav yerleri açıklandı!
Bahar’ın habercisi Nisan yağmuru adeta şifa kaynağı!
Bahar’ın habercisi Nisan yağmuru adeta şifa kaynağı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.